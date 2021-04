Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Einbrecher erbeuten Schmuck und Bargeld

Mertesdorf (ots)

Beim Einbruch in ein Einfamilienhaus am Mittwoch, 31. März, in der Straße "Wenigbach" haben Unbekannte Schmuck und Bargeld gestohlen. Nach den bisherigen Ermittlungen drangen der oder die Täter zwischen 9.15 Uhr und 15.15 Uhr in das Haus ein. Sie durchsuchten mehrere Räume und flüchteten anschließend mit ihrer Beute. Hinweise werden erbeten an die Kripo Trier, Telefon 0651/9779-2154 oder 0651/9779-2290.

