Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Blätter auf Herdplatte - Rauch in Schule

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstag, den 11. Januar 2022, ging um 11:10 Uhr, während der großen Pause, die Brandmeldeanlage der Schillerschule in der Rheingönheimer Straße an. Die Feuerwehr kam vor Ort und konnte als Quelle ein Stapel Papier auf einer eingeschalten Herdplatte als Ursache feststellen. Ein Personen- oder Gebäudeschaden entstand nicht.

Nahezu alle Herdbrände entstehen durch menschliches Fehlverhalten. Lassen Sie nichts unbeaufsichtigt auf dem Herd liegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell