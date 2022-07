Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 19.07.2022 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Wertheim: Motorradfahrer nach Unfall verstorben

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend stießen zwei Motorräder zwischen Reicholzheim und Sachsenhausen zusammen. Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/5275038. Der 53-jährige Suzuki-Fahrer verstarb aufgrund der Schwere seiner Verletzungen am Sonntagabend im Krankenhaus.

Großrinderfeld: Unfallflucht - Wer hat's gesehen?

Das Polizeirevier Tauberbischofsheim sucht nach einer Verkehrsunfallflucht am Sonntag in Großrinderfeld Zeugen. Ein unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte zwischen 13.30 Uhr und 22 Uhr einen in der Frankenstraße am Fahrbahnrand abgestellten Cupra. Als der Besitzer zu seinem Pkw kam, entdeckte er den Schaden von rund 3.500 Euro. Zeugenhinweise gehen unter der Telefonnummer 09341 810 an das Polizeirevier Tauberbischofsheim.

Creglingen: 250 Liter Diesel gestohlen

Aus zwei Baustellenfahrzeugen entwendeten Unbekannte am vergangenen Wochenende in Creglingen Diesel. Der Radlader und der Radbagger standen zwischen 12 Uhr am Freitag und 6.30 Uhr am Montag in der Streichentaler Straße im Gewann Handbuch im dortigen Baustellenbereich. Die Täter schläuchelten rund 250 Liter Diesel aus den beiden Fahrzeugen. Zeugen, die am Wochenende verdächtige Wahrnehmungen machen konnten oder Hinweise zu Tat und Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07934 99470 beim Polizeiposten Weikersheim zu melden.

