POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Delmenhorst (ots) - Am Montag, 14. März 2022, ereignete sich gegen 16:50 Uhr ein Verkehrsunfall in dem Einmündungsbereich der Bundesstraße 212 / "Havendorfer Chaussee" in Nordenham. Ein 19-jähriger Pkw-Fahrer aus Nordenham befuhr die Bundesstraße 212 in Richtung Nordenham. Auf Höhe der Einmündung "Havendorfer Chaussee" beabsichtigte er nach links in diese ...

