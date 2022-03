Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht, Bottenbacher Straße 85, Pirmasens

Eine Verkehrsunfallflucht hat sich am 13.03.2022 zwischen 8 bis 17:30 Uhr in der Bottenbacher Straße, Höhe Hausnummer 85 in Pirmasens/Winzeln ereignet. Demnach hat der Unfallverursacher einen am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Stadtmitte geparkten grauen Opel Astra Kombi am linken Außenspiegel beschädigt. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 200EUR. Die Schadenshöhe befindet sich ca. in Höhe von cm 94-104.

