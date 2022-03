Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Mehrere Fahrten unter dem Einfluss von Alkohol

Waldfischbach-Burgalben (ots)

Bereits am frühen Freitagabend des 11.03.2022 wurde in Waldfischbach-Burgalben in Zuge einer Verkehrskontrolle bei dem 54-jährigen Fahrzeugführer Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein Atemalkoholtest ergab den Wert von 0,8 Promille und bestätigte den Verdacht. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Am Samstagnachmittag des 12.03.2022 wurde eine 53-jährige Fahrerin eines Motorrollers aufgrund auffälliger Fahrweise auf der B270 bei Steinalben kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass die Fahrerin nicht im Besitzt der nötigen Fahrerlaubnis und deutlich alkoholisiert war, ein Atemalkoholtest ergab den Wert von 1,64 Promille. Der Fahrzeugführerin wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Am gleichen Tag gegen 22:30 Uhr wurde ebenfalls auf der B270 bei Waldfischbach-Burgalben bei einem 73-jährigen Pkw-Fahrer festgestellt, dass er unter dem Einfluss von Alkohol sein Fahrzeug geführt hatte. Bei ihm ergab der Atemalkoholtest den Wert von 0,7 Promille, ihn erwartet ebenfalls ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. |piwfb

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell