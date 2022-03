POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht, Zweibrücker Straße 116, Pirmasens

Höheinöd (ots) - Am 12.03.2022, gegen 23:00 Uhr kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum Brand mehrere Mülleimer an einem Anwesen in Höheinöd. Durch den Brand wurden 3 Abfallbehälter und ein Wasserbehälter zerstört, sowie die dahinter befindliche Mauer beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1500EUR. Hinweise bitte an die Polizei in Waldfischbach-Burgalben Tel: 06333/9270 |piwfb Rückfragen bitte an: ...

