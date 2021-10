Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Geparkter Pkw beschädigt und geflüchtet

Konz (ots)

Am Freitag, dem 22.10.2021, zwischen 13.00 Uhr und 15.40 Uhr, wurde auf dem Parkplatz des Geschäft Fundgrube, Michael-Scherer-Straße/An der Eisenbahn, ein dunkelblaues VW Cabriolet im hinteren linken Bereich stark beschädigt. Das Cabriolet stand an der Ecke des Parkplatzes zur Firma Reifen-Esser. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. An dem Cabriolet entstand ein Schaden von ca. 2500 EUR.

Hinweise bitte an die Polizeiwache Konz. Telefon: 06501-92680.

