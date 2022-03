POL-PDPS: Brand mehrere Mülltonnen

Waldfischbach-Burgalben (ots) - Bereits am frühen Freitagabend des 11.03.2022 wurde in Waldfischbach-Burgalben in Zuge einer Verkehrskontrolle bei dem 54-jährigen Fahrzeugführer Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein Atemalkoholtest ergab den Wert von 0,8 Promille und bestätigte den Verdacht. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet. Am Samstagnachmittag des 12.03.2022 wurde eine 53-jährige Fahrerin eines ...

