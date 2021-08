Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers- Vekehrsunfall mit einer schwerverletzten Radfahrerin

Wesel (ots)

Am Dienstag, den 24.08.2021, gegen 18.15 Uhr, kam es in Moers an der Einmündung Baerler Straße / Rheinberger Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 55-jährigen Pkw-Fahrer aus Moers und einer 58-jährigen Fahrradfahrerin aus Moers. Dabei befuhr der Pkw-Fahrer die Baerler Straße und bog an der Einmündung nach rechts in die Rheinberger Straße ab. Im Abbiegevorgang kam es mit der, auf dem Radweg der Rheinberger Straße von links kommenden Fahrradfahrerin zum Zusammenstoß. Durch die Kollison kam die 58-Jährige zu Fall und wurde schwer verletzt. Sie wurde mit einem Rettungswagen in eine Duisburger Spezialklinik eingeliefert. Ein bereits vor Ort gelandeter Rettungshubschrauber kam nicht weiter zum Einsatz. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Unfallörtlichkeit gesperrt und der Verkehr durch Polizeibeamte abgeleitet.

