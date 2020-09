PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Nachtrag zur Pressemeldung der PD LM-WEL

Limburg (ots)

Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person

Am Dienstag, den 22.09.2020 um 16:51 Uhr befuhr ein 36-jähriger Krad-Fahrer aus Weilmünster die L3054 in 35789 Weilmünster aus Richtung Weilmünster kommend in Fahrtrichtung Weilmünster-Laubuseschbach. In gleicher Richtung vor ihm fuhr ein 20-jähriger LKW-Fahrer aus Villmar. In Höhe des Schwimmbads Weilmünster überholte der Krad-Fahrer den vor ihm fahrenden LKW und übersah einen gerade im Gegenverkehr entgegenkommenden 51-jährigen LKW-Fahrer aus Weilmünster. Es kam zum Frontalzusammenstoß des Krads mit dem entgegenkommenden LKW auf der Gegenfahrbahn. Durch den Zusammenstoß wurde ein Reifen des entgegenkommenden LKW beschädigt und dieser geriet dann in den Gegenverkehr, also die eigentliche Fahrspur des Krad-Fahrers, und kollidierte dort mit einer entgegenkommenden 39-jährigen PKW-Fahrerin aus Weilmünster. Der Krad-Fahrer wurde durch den Unfall tödlich verletzt. Der entgegenkommende 51-jährige LKW-Fahrer und die 39-jährige PKW-Fahrerin wurden leicht verletzt. Der Krad-Fahrer war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und das Krad nicht für den öffentlichen Verkehrsraum zugelassen. Ein Sachverständiger wurde zur Fertigung eines Unfallgutachtens hinzugezogen. Eine Blutentnahme bei dem Krad-Fahrer wurde angeordnet. Die Unfallfahrzeuge wurden sichergestellt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 42.000,-EUR.

