Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Alleinbeteiligter Verkehrsunfall in Nordenham

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 14. März 2022, ereignete sich gegen 16:50 Uhr ein Verkehrsunfall in dem Einmündungsbereich der Bundesstraße 212 / "Havendorfer Chaussee" in Nordenham.

Ein 19-jähriger Pkw-Fahrer aus Nordenham befuhr die Bundesstraße 212 in Richtung Nordenham. Auf Höhe der Einmündung "Havendorfer Chaussee" beabsichtigte er nach links in diese abzubiegen. Dabei geriet er aus bislang unbekannten Gründen mit seinem Fahrzeug ins Rutschen und prallte in eine Schutzplanke. Der 19-Jährige blieb bei dem Zusammenstoß unverletzt.

Die an dem Pkw und der Schutzplanke entstandenen Sachschäden wurden auf eine Höhe von rund 20.000 Euro geschätzt. Das Fahrzeug war im Anschluss nicht weiter fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Gegen den jungen Mann aus Nordenham wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell