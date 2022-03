POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person in Nordenham

Delmenhorst (ots) - Am Montag, 14. März 2022, kontrollierten Beamte der Polizei Delmenhorst gegen 10:40 Uhr einen Pkw-Fahrer in der Straße "Am Stadtwall" in Delmenhorst. Während der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 32-jährige Pkw-Fahrer aus Delmenhorst unter Drogeneinfluss stand. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf Kokain und THC ...

mehr