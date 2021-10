Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Dreiste Diebe

Schleusingen (ots)

Zwei bislang unbekannte Männer stahlen Montagnachmittag elektronische Werkzeuge in einem Baumarkt in der Suhler Straße in Schleusingen. Die Diebe kauften im Markt Aufbewahrungsboxen und luden kurze Zeit später das Diebesgut, welche sie zuvor am Zaun des Baumarktgeländes deponierten ein. Hierbei wurden die Männer von einer Zeugin beobachtet. Nach der Tat flüchteten die Langfinger mit ihren Fahrrädern in Richtung Schleusingen. Eine Fahnung nach den Tätern blieb erfolglos. Angaben zur Höhe des Entwendungsschaden liegen derzeit noch nicht vor.

