LPI-SHL: Noch rechtzeitig bemerkt

Schafhausen (ots)

Montagnachmittag kam es zu einem Fahrzeugbrand in der Obergasse in Schafhausen. Ein Autobesitzer hatte seinen Wagen zuvor gewaschen und anschließend in die Garage gestellt. Hier bemerkte dieser Rauchentwicklung im Bereich der Motorhaube und alarmierte gleich die Feuerwehr. Diese kam zum Einsatz, um die Rauchentwicklung zu stoppen. Es entstand ein Schaden von ca. 3.000 Euro.

