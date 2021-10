Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Rucksack gefunden - Eigentümer gesucht

Zella-Mehlis (ots)

Ein Zeuge fand Freitagnachmittag einen Rucksack auf seinem Grundstück in der Straße "An der Quelle" in Zella-Mehlis. Der Inhalt lässt darauf schließen, dass es sich beim Eigentümer um einen Jäger handeln muss. Der rechtmäßige Besitzer kann den Rucksack im Inspektionsdienst in der Bahnhofstraße in Empfang nehmen.

