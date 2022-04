Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Beschädigung mehrerer Fahrzeuge und einer Straßenbahnhaltestelle in Rostock - Polizei stellt Tatverdächtigen

Rostock (ots)

Nach einem Zeugenhinweis konnte die Polizei am frühen Morgen des 18.04.2022 einen Tatverdächtigen stellen der u.a. bereits mehrere Fahrzeuge in Rostock-Toitenwinkel beschädigt hatte. Der Hinweisgeber meldete sich gegen 00:15 Uhr über den Notruf der Polizei und teilte mit, dass er gerade beobachtet, wie durch eine männliche Person die Straßenbahnhaltestelle in der Graf-Stauffenberg-Straße in Rostock-Toitenwinkel beschädigt wird. Durch die eingesetzte Funkwagenbesatzung konnte ein 35-jähriger deutscher Tatverdächtiger noch in unmittelbarer Tatortnähe gestellt werden. Bei der Überprüfung der Umgebung stellten die Beamten fünf beschädigte Fahrzeuge fest an denen überwiegend mindestens ein Außenspiegel mutwillig zerstört wurde. An der Straßenbahnhaltestelle zerstörte der 35-Jährige zudem, mit einem zuvor aus dem Gleisbett entnommenen Pflasterstein, zwei Glasscheiben der Haltestelle und den aufgestellten Fahrkartenautomaten, so dass dieser anschließend nicht mehr funktionstüchtig war. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von 1,61 Promille. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Der 35-Jährige wurde für mehrere Stunden in den polizeilichen Gewahrsam genommen und muss sich in der Folge für die begangenen Sachbeschädigungen strafrechtlich verantworten. André Falke Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell