POL-HRO: Reisebus mit ukrainischen Flüchtlingen von der Autobahn abgekommen

Rostock (ots) - Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Rostock kam es am heutigen Karfreitag (bis 17:00 Uhr) zu mehreren festgestellten Trunkenheitsfahrten. In Wismar ereignete sich zudem am frühen Nachmittag ein schwerer Verkehrsunfall durch einen alkoholisierten Pkw-Fahrer. In Schwerin konnte eine Funkwagenbesatzung am Morgen des 15.04.2022 gegen 00:15 Uhr den 27-jährigen Fahrer eines Mercedes-Transporter ...

