BPOLI-KA: Mitarbeiterin einer Reinigungsfirma ins Gesicht geschlagen

Mannheim (ots) - Donnerstagabend (7. Juli) hat ein 37-jähriger ukrainischer Staatsbürger am Mannheimer Hauptbahnhof seine kleine Tochter mehrfach geschlagen. Zeugen informierten die Polizei. Gegen 17:15 Uhr alarmierte ein Reisender über den Notruf die Polizei, weil der 37-Jährige am Bahnsteig 2/3 wiederholt seine Tochter schlagen würde. Als eine Streife der Bundespolizei an besagter Örtlichkeit ankam, schrie der ...

