Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 20.07.2022 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Niederstetten: Sitzgruppe beschädigt - Wer hat's gesehen?

Unbekannte Täter beschädigten im Zeitraum zwischen 12. und 14. Juli 2022 eine Sitzgruppe mit drei Stühlen in der Hauptstraße in Niederstetten im Bereich der Mediothek. An den Stühlen wurden die Metallstreben verbogen und dadurch ein Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro verursacht. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich an den Polizeiposten Weikersheim, Telefonnummer 07934 99470, zu wenden.

Wertheim: Personen mit Drogen in Reisebus unterwegs

Die Verkehrspolizei Tauberbischofsheim stellte am Dienstagmorgen bei Wertheim-Bettingen Betäubungsmittel und Messer bei zwei Männern fest. Die Beiden waren als Mitfahrer in einem Fernreisebus unterwegs und wurden gegen 10.15 Uhr im Bereich Almosenberg von den Polizeibeamten kontrolliert. Hierbei ergab sich der Verdacht, dass die Personen unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln standen. Im Laufe der Kontrolle wurde bei den Männern Drogen gefunden, die sichergestellt wurden. Außerdem trugen die Zwei Einhandmesser an ihren Gürtelschnallen. Es besteht der Verdacht der Illegalen Einfuhr beziehungsweise des Schmuggels von Betäubungsmitteln nach Deutschland. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Tauberbischofsheim: 1.500 Euro Schaden hinterlassen und geflüchtet

An einem Parkplatz in Tauberbischofsheim wurde ein Smart durch einen unbekannten Fahrzeuglenker beschädigt. Zwischen Dienstag gegen 6.30 Uhr und Mittwoch gegen 8.30 Uhr soll ein dunkles Fahrzeug die hintere Stoßstange des Smarts zerkratzt haben. Die Unfallörtlichkeit ist nicht genau bekannt. Es könnte sich jedoch um den Parkplatz einer Bank in der Würzburger Straße, den Parkplatz am Wörtplatz, den Parkplatz eines Supermarktes in der Pestalozziallee oder den Parkplatz am Sportheim in Dittingheim handeln. Zeugen, die Hinweise zum Unfall geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 zu melden.

Tauberbischofsheim: Zwei verletzte Personen bei Verkehrsunfall

Knapp 30.000 Euro Sachschaden und zwei Verletzte sind das Ergebnis eines Unfalls am Dienstagnachmittag bei Tauberbischofsheim. Der 61-jährige Fahrer eine Opels befuhr gegen 14.45 Uhr die Kreisstraße von Dittigheim in Richtung Distelhausen. Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit fuhr er auf einen vorausfahrenden BMW auf, welcher einem langsam fahrenden Traktor-Gespann folgte. Hierdurch wurde der BMW um 90 Grad gedreht und kam im Bankett zum Stehen. Durch die hohe Geschwindigkeit kollidierte der Opel noch mit dem Anhänger des Fendts. Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die zwei Insassen des BMWs begaben sich zur Behandlung zu einem Arzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell