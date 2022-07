POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 21.07.2022 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Bad Mergentheim: Waldfläche in Brand geraten

Vermutlich durch einen Blitzeinschlag geriet am Mittwochabend bei Bad Mergentheim eine Fläche in Brand. Durch eine Streife des Polizeireviers Bad Mergentheim wurde gegen 21.45 Uhr Rauch im Wald beim Dainbacher Weg entdeckt. Dort brannten bereits rund 50 Quadratmeter der Waldfläche beim Eintreffen der Beamten. Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist unbekannt.

Bad Mergentheim: Fahrradfahrer übersehen

Eine Pkw-Lenkerin übersah vermutlich eine Fahrradfahrerin, die am Mittwochnachmittag auf einem Radweg in Bad Mergentheim unterwegs war. Die Autofahrerin war gegen 15.15 Uhr mit ihrem Audi auf dem Verbindungsweg zwischen der Dualen Hochschule und der Igersheimer Straße unterwegs. Ihr Pkw kollidierte dann mit der von rechts kommenden 15-jährigen Fahrradfahrerin, die dadurch stürzte. Die Jugendliche wurde leicht verletzt und von Rettungskräften vor Ort versorgt. Es entstand Sachschaden von rund 2.000 Euro geschätzt.

Weikersheim: Spaziergänger mit Hund gesucht

Der Polizeiposten Weikersheim sucht nach einem vermeintlichen Moped-Diebstahl Zeugen, die am Dienstagabend mit ihrem Hund in Weikersheim unterwegs waren. Angeblich liefen gegen 22 Uhr eine Frau und ein Mann mit einem mittelgroßen Hund im Bereich des Taubermühlwegs und des Tieferwegs. Ein Jugendlicher soll zu diesem Zeitpunkt mit dem Moped ohne Kennzeichen an den Fußgängern vorbeigefahren sein. Daher bittet der Polizeiposten Weikersheim die beschriebenen Personen sich als Zeugen unter der Telefonnummer 07934 99470 zu melden.

Creglingen: Hoher Schaden nach Brandausbruch

Aus bisher unbekannter Ursache gerieten am frühen Donnerstagmorgen ein Garagentrakt mit angrenzendem Scheunen- und Stallgebäude sowie ein angebauter Werkstattraum in Creglingen-Münster in Vollbrand. Die Einsatzkräfte wurden gegen 4.45 Uhr über das Feuer in der Berbachstraße verständigt, als die Flammen bereits auf das angrenzende Wohn- und Bürogebäude übergriffen. Die umliegenden Feuerwehren waren mit rund 120 Feuerwehrleuten vor Ort, um den Brand zu löschen. Hierdurch konnte ein Übergreifen auf ein weiteres Wohnbeäude verhindert werden. An einem neben dem Garagentrakt angebauten landwirtschaftlichen Gebäude entstand durch den Brand ebenfalls ein Sachschaden. Im Stall verendeten insgesamt sechs Kälber. Personenschaden entstand nicht. Der Gesamtschaden wir auf mehre hunderttausend Euro geschätzt.

