Polizei Steinfurt

POL-ST: Tecklenburg, Unbekannte beschädigten Beleuchtung an Grundschule und setzen Mülleimer in Brand

Tecklenburg (ots)

An der Teutoburger-Wald Schule in Brochterbeck an der Straße Am Mühlenteich haben unbekannte Täter mehrere Gegenstände beschädigt und gezündelt. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen Mittwoch (20.04.22), 14.00 Uhr, und Donnerstag (21.04.22), 10.00 Uhr. Die Täter beschädigten mehrere Lampenschirme der Außenbeleuchtung und rissen außerdem einen Bewegungsmelder von der Wand. Darüber hinaus wurde ein Mülleimer in Brand gesetzt. Dadurch entstand ein Schaden an der Außenwand des Gebäudes. Angaben zur Höhe des Sachschadens liegen nicht vor. Hinweise auf den oder die Täter liegen nicht vor. Daher sucht die Polizei Zeugen, die etwas Auffälliges beobachtet haben. Die Wache in Lengerich nimmt sachdienliche Hinweise entgegen unter Telefon 05481/9337-4515.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell