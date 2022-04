Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Heckscheibe von Pkw eingeschlagen, Zeugen gesucht

Greven (ots)

Am Mittwochabend (20.04.) ist auf einem Parkplatz an der Albachtstraße 9 ein Ford S-MAX beschädigt worden. In der Zeit zwischen 19.30 Uhr und 23.40 Uhr schlugen Unbekannte die Heckscheibe ein. Am Fahrzeug entstand nach erster Einschätzung ein Schaden in Höhe von 2.000 Euro. Entwendet haben die Täter nichts. Die Polizei Greven hat Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Telefon: 02571/928-4455.

