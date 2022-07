Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 22.07.2022 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Buchen: Radfahrer mit mehr als zwei Promille auf Bundesstraße unterwegs

Sehr gefährlich war das Unterfangen eines 53-jährigen Radfahrers am Donnerstagabend bei Buchen. Der Mann war ohne Beleuchtung aber in deutlichen Schlangenlinien auf der Bundesstraße in Richtung Walldürn unterwegs. Zeugen riefen daraufhin die Polizei. Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Buchen war rasch vor Ort und konnte bei einer Überprüfung feststellen, dass nicht nur das Fahrrad verkehrsunsicher, sondern auch dessen Fahrer fahruntüchtig war. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2 Promille. Der Mann musste die Beamten zur Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus begleiten. Er sieht nun einer Anzeige entgegen.

Walldürn: Zweiradfahrerin nach Unfall leicht verletzt

Leichte Verletzungen erlitt eine 17-jährige Zweiradfahrerin bei einem Unfall am Donnerstagabend, gegen 17:40 Uhr, auf der Doktor-Heinrich-Köhler-Straße in Walldürn. Die junge Frau übersah an der Kreuzung Magister-Hoffius-Straße offenbar einen von rechts kommenden Opel. Im Kreuzungsbereich prallten die Fahrzeuge gegeneinander. Die Insassen des Pkws blieben unverletzt, die Motorradfahrerin musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

Seckach: Gerstenfeld brannte

Bereits am Mittwoch, kurz nach 18:00 Uhr, brannte zwischen Seckach und Großeicholzheim in der Nähe des Faustenhofs ein Gerstenfeld. Es brannte eine Fläche von rund drei Hektar nieder. Personen kamen nicht zu schaden. Durch das rasche Einschreiten der Feuerwehr und auch einiger Landwirte konnte ein Ausbreiten des Feuers verhindert werden. Ursache des Brandes ist möglicherweise ein Defekt an einem Mähdrescher, welcher in der Nähe bei Arbeiten eingesetzt war. Die Höhe des Schadens ist noch unbekannt.

Mosbach: Drei Verletzte nach Unfall

Den Straßenverlauf des Hardhofwegs zwischen Mosbach-Bergfeld und dem Hardhof schätzte ein 19-jähriger Autofahrer vermutlich falsch ein. Der junge Mann war am Donnerstag, kurz vor 22 Uhr, mit seinem VW Caddy von der Fahrbahn abgekommen. In einem Weizenfeld rechts neben der Straße überschlug sich der Kleintransporter. Dabei wurde der Fahrer sowie seine beiden 20-jährigen Mitfahrerinnen verletzt. Alle drei wurden in Krankenhäuser gebracht. An dem Volkswagen entstand Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro.

Mosbach: Geldbörse aus Einkaufswagen entwendet

Aktuell warnt die Polizei immer wieder vor Straftaten, bei denen Unbekannte versuchen ihre Opfer am Telefon um ihr Erspartes oder Wertsachen zu bringen. Ein aktueller Fall aus einem Einkaufszentrum Neckarelz zeigt jedoch, dass es immer wieder auch eher klassische Straftaten, wie beispielsweise Diebstähle, begangen werden. Eine Frau hatte am Donnerstagmorgen kurzzeitig ihre Handtasche in ihrem Einkaufswagen zurückgelassen. Eine unbekannte Person nutzte die Gelegenheit, um daraus den Geldbeutel samt Inhalt zu stehlen. Darin befanden sich Bargeld aber auch wichtige Dokumente. Das Polizeirevier Mosbach hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Fall wird zum Anlass genommen erneut vor derartigen Straftaten zu warnen. Lassen sie Wertsachen niemals unbeaufsichtigt im Einkaufswagen zurück.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell