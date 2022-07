Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 22.07.2022 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim: Roller kollidiert mit Fahrradfahrer

In der Unterführung am Kurpark in Bad Mergentheim stießen am Donnerstagmorgen ein 15 Jahre alter Rollerfahrer und ein Radfahrer zusammen. Der 15-Jährige war gegen 6.45 Uhr auf dem Radweg in Richtung Schloßpark unterwegs, während der Radfahrer in die entgegengesetzte Richtung fuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Zweiradfahrer, wodurch diese stürzten. Der Fahrradfahrer wurde hierbei schwer verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Der 15-Jährige blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden von rund 500 Euro.

Wertheim: Mit mehr als 1,8 Promille unterwegs

Polizeibeamte beobachteten am Donnerstagabend in Wertheim einen Mann, der mit seinem Fahrrad auf der Bahnhofstraße fuhr und stürzte. Der 58-Jährige fuhr gegen 23.45 Uhr in Richtung Bestenheid. Bei einer Kontrolle konnte die Ursache seines Sturzes festgestellt werden. Ein Alkoholtest zeigte einen Wert von mehr als 1,8 Promille an, weshalb im Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt wurde, wo auch seine Verletzungen behandelt werden konnten. Das Fahrrad wurde sichergestellt und der 58-Jährige muss nun mit einer Anzeige rechnen.

