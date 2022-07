Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 22.07.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Neckarsulm: Über rot gefahren - Unfall

Zwei Pkws kollidierten am Donnerstagabend in Neckarsulm. Der 38-jährige Fahrer eines Mercedes befuhr die Kanalstraße in Richtung Heilbronn und wollte nach links in die Brückenstraße einbiegen. Zu diesem Zeitpunkt war ein Toyota-Lenker auf der Kanalstraße in entgegengesetzter Richtung unterwegs. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen, vermutlich weil der 38-Jährige über die rot anzeigende Ampel fuhr. Es entstand Sachschaden von rund 4.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Ein durchgeführter Alkoholtest bei dem Mercedes-Fahrer ergab einen Wert von rund 1,5 Promille, weshalb eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt wurde. Sein Führerschein wurde sichergestellt und er muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Güglingen: Grenzstein geklaut - Wer hat's gesehen?

Unbekannte entwendeten den historischen Grenzstein einer Sandsteinmauer in Güglingen. Der oder die Täter nahmen den Stein im Gewann "Am Brackenheimer Weg" zwischen Dienstag, 12. Juli 2022, und vergangenem Dienstag an sich. Hierdurch wurde die Mauer beschädigt und es entstand Sachschaden von rund 750 Euro. Zeugenhinweise gehen an den Polizeiposten Güglingen unter der Telefonnummer 07135 6507.

