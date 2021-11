Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

BPOLD FRA: Verhaftungen am Flughafen Frankfurt

Frankfurt/Main (ots)

Die Bundespolizei verhaftete am 17. November einen 32-jährigen Deutschen am Flughafen Frankfurt. Der Mann wollte mit seiner 30-jährigen Freundin nach Mexiko fliegen, als Bundespolizisten bei der Passkontrolle einen Haftbefehl feststellten. Wegen Abgabe von Betäubungsmitteln an Minderjährige war der Mann demnach erst im September zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und vier Monaten verurteilt worden, wovon er bereits 142 Tage in Untersuchungshaft verbüßt hat. Nach dem Urteil tauchte er jedoch unter. Die Bundespolizei lieferte den Mann in die Justizvollzugsanstalt Preungesheim ein. Seine Reisebegleitung, gegen die nichts vorlag, verzichtete auf den Urlaubsflug.

Ein 36-jähriger Rumäne hingegen konnte einen Aufenthalt hinter Gittern durch Zahlung einer Geldstrafe von 1.500 Euro abwenden. Bei seiner Ankunft aus Chisinau / Republik Moldau nahmen Bundespolizisten den Gesuchten zunächst fest. Er war im April wegen Körperverletzung zu 100 Tagessätzen à 15 Euro verurteilt worden, seither unbekannten Aufenthaltes und wurde deswegen seit Oktober per Haftbefehl gesucht. Nach Zahlung des ausstehenden Betrages durfte er seine Reise schließlich fortsetzen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell