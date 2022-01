Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Moos - Radolfzell, L 192, Lkr. Konstanz) Erheblich alkoholisierte Autofahrerin verursacht Unfall und wird schwer verletzt (13.01.2022)

Moos - Radolfzell, L 192, Lkr. Konstanz (ots)

Eine erheblich alkoholisierte Autofahrerin hat am Donnerstagabend zwischen Moos und Radolfzell auf der Landesstraße 192 einen Auffahrunfall verursacht, ist dann von der Straße abgekommen und hat sich hierbei schwere Verletzungen zugezogen. Die mit über drei Promille betrunkene 44-Jährige war kurz nach 19 Uhr mit einem Peugeot von Moos in Richtung Radolfzell unterwegs. Vermutlich aufgrund der Alkoholisierung hielt die Frau zu wenig Abstand zu einem vorausfahrenden VW Golf einer 54-jährigen Autofahrerin. In der Folge prallte die betrunkene Peugeot-Fahrerin in das Heck des Golfs, verlor daraufhin die Kontrolle über den Wagen, querte die Gegenfahrspur und kam nach links von der Straße ab. Dort blieb der Peugeot stark beschädigt in einem Graben liegen. Die 44-Jährige Unfallverursacherin hatte sich bei dem Unfall schwere Verletzungen in Form eines Oberschenkelhalsbruches zugezogen und musste von der eingesetzten Feuerwehr durch Abtrennen des Fahrzeugdaches aus dem Auto gerettet werden. Nach einer Erstbehandlung noch vor Ort brachte eine Rettungswagenbesatzung die schwer verletzte Frau in eine Klinik, wo noch am Abend eine Operation durchgeführt wurde. Zeitgleich wurden der 44-Jährigen zwei Blutproben entnommen, da sie vermutlich noch im Auto Alkohol zu sich genommen hatte. Ein in der Klinik durchgeführter Alkoholschnelltest ergab über 3,3 Promille. Bei dem Unfall entstand an den beteiligten Fahrzeugen Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Beide Wagen mussten abgeschleppt werden. Neben dem Abschleppdienst waren die Feuerwehr mit fünf Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften sowie die Straßenmeisterei im Einsatz. Im Zeitraum der Unfallaufnahme musste die Landesstraße 192 (Mooser Allee) vorübergehend gesperrt werden.

