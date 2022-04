Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Breyell: Einbrecher hebeln Garagentür auf und stehlen Pedelec - weiterer Einbruchsversuch

Nettetal-Breyell (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag zwischen 1.00 und 6.30 Uhr sind unbekannte Täter in Breyell auf dem Hohlweg in eine Garage einer Doppelhaushälfte eingebrochen. Sie hebelten eine vom Garten erreichbare rückwärtige Garagentür auf. Aus der Garage entwendeten die Einbrecher ein hochwertiges Pedelec im Wert von einigen tausend Euro.

Zuvor versuchten die Täter vermutlich in einem angrenzenden Grundstück des Dohrwegs in ein Gartenhaus einzubrechen. Sie hatten bereits ein Vorhängeschloss an einem Schließriegel entfernt, scheiterten jedoch an den weiteren, guten Sicherungen der Gartenhaustür. Von hier aus überkletterten die Einbrecher vermutlich ein etwa 1 Meter hohes Tor, um in den Gartenbereich des Grundstücks auf dem Hohlweg zu gelangen.

Derzeit ist nicht bekannt, ob die Täter in diesem Umkreis in weitere Objekte eingebrochen sind oder dieses versucht haben.

Hinweise auf verdächtige Beobachtungen nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02162 377-0 entgegen. /mr (302)

