Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Nach Unfallfluchten in Herborn und Burg Zeugen gesucht +

Dillenburg (ots)

--

Herborn: Parkplatzrempler am Lidl -

Einen Schaden von rund 500 Euro ließ ein flüchtiger Unfallfahrer am Mittwochmorgen (23.02.2022) an einem auf dem Lidl-Parkplatz in der "Unteren Au" geparkten Opel zurück. Zwischen 10.00 Uhr und 10.30 Uhr stieß der Flüchtige beim Ein- oder Ausparken gegen den grauen Corsa und beschädigte die hintere Stoßstange. Die Herborner Polizei bittet Zeugen sich unter Tel.: (02772) 47050 zu melden.

Herborn-Burg: Beim Vorbeifahren touchiert und weitergefahren -

Nach einer Verkehrsunfallflucht in der Scheidtstraße bittet die Herborner Polizei um Mithilfe. Am Donnerstag (24.02.2022) stand zwischen 11.30 Uhr und 12.35 Uhr - entgegengesetzt zur Fahrtrichtung - am Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 3 ein blauer Seat Ibiza. Vermutlich beim Vorbeifahren touchierte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer den hinteren rechten Kotflügel und ließ einen Schaden von rund 800 Euro zurück. Hinweise zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug nimmt die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell