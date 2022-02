Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Wichtiger Zeuge nach Brand in Herborn gesucht + Holzpaletten angesteckt + Metalldiebe in Katzenfurt + Wohnungseinbruch in Wetzlar + Flucht auf der B 49 + In Graben gerutscht +

Dillenburg (ots)

Herborn: Polizei sucht wichtigen Zeugen nach Brand von Mülltonnen -

An der Amtsgerichtskreuzung brannten am 06.02.2022 (Sonntag) Mülltonnen. Ein Schuppen fing dabei Feuer. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang einen wichtigen Zeugen.

Gegen 02.55 Uhr alarmierten Zeugen Feuerwehr und Polizei. Die Brandstelle befand sich an dem Eckhaus der Au- und Westerwaldstraße hinter einem Holzschuppen, der als Lagerraum dient. Die Brandbekämpfer löschten die Flammen. Acht Mülltonen, die Fassade des Schuppens und Teile des Dachs wurden in Mitleidenschaft gezogen.

Die Polizei geht derzeit davon aus, dass das Feuer vorsätzlich gelegt wurde. Ein Passant bemerkte das Feuer und klingelte bei Anwohnern sturm. Allerdings machte er sich bei den Einsatzkräften nicht bemerkbar. Die Polizei sucht diesen Mann als wichtigen Zeugen und bitten ihn sich unter Tel.: (02771) 9070 bei der Kriminalpolizei in Dillenburg zu melden.

Zudem suchen die Ermittler weitere Zeugen und fragen:

- Wem sind in diesem Zusammenhang am 06.02.2022 (Sonntagfrüh), vor 02.55 Uhr Personen im Bereich der Amtsgerichtskreuzung aufgefallen? - Hat sich der Täter in den sozialen Medien oder über einen Messenger-Dienst mit der Tat gebrüstet? - Wer kann sonst sachdienliche Hinweise zu dem Täter geben?

Hinweise erbittet die Dillenburger Kriminalpolizei unter Tel.: (02771) 9070.

Dietzhölztal-Ewersbach: Holzpaletten angesteckt -

Heute Morgen (23.02.2022) rückte die Feuerwehr zu einem Brand in der Straße "Am Sasenberg" aus. Gegen 05.25 Uhr meldeten Zeugen brennende Holzpaletten in der Hofeinfahrt zu einem Firmengrundstück. Momentan geht die Polizei davon aus, dass Unbekannte das Holz anzündeten. Flammen griffen auf die Plane eines Anhängers über. Die Höhe der Brandschäden steht noch nicht fest. Die Kriminalpolizei in Dillenburg sucht Zeugen und fragt: Wem sind in diesem Zusammenhang vor 05.25 Uhr Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Straße "Am Sasenberg" aufgefallen? Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Ehringshausen-Katzenfurt: Metalldiebe schlagen zu -

Auf Edelstahl und Kupferspähne hatte es Diebe auf dem Gelände eines Maschinenbauunternehmens im Industriegebiet "Ober der Reinwies" abgesehen. Die Täter ließen eine bisher unbekannte Menge der Metalle mitgehen. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter einen größeren Transporter oder einen Anhänger zum Abtransport ihrer Beute benutzten. Zeugen, die die Täter zwischen Dienstagabend (22.02.2022), gegen 18.00 Uhr und Mittwochmorgen (23.02.2022), gegen 06.00 Uhr beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (02772) 47050 bei der Polizei in Herborn zu melden.

Wetzlar: Einbrecher steigen über die Terrassentür ein -

Im Tulpenweg durchwühlten Einbrecher ein Einfamilienhaus. Im Zeitraum zwischen Dienstag (22.02.2022), gegen 12.00 Uhr und Mittwoch (23.03.2022), gegen 10.30 Uhr brachen die Täter die Terrassentür auf und suchten im Inneren nach Beute. Ob sie Wertsachen mitgehen ließen ist derzeit noch nicht bekannt. Die Aufbruchschäden belaufen sich auf rund 2.500 Euro. Zeugen, die die Täter beobachteten oder denen in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge im Tulpenweg auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

Solms - B 49: Warnbaken umgefahren und abgehauen -

Die Wetzlarer Polizei bittet bei der Ermittlung eines Unfallfahrers um Mithilfe. Am Sonntagnachmittag (20.02.2022), gegen 15.00 Uhr war der Audifahrer von Wetzlar in Richtung Limburg unterwegs. In Höhe von Oberbiel leiten Warnbaken die zweispurige Strecke in einen einspurigen Bereich. Der Audifahrer wollte davor einen Lkw überholen, schätzte die Länge des Überholvorgangs falsch ein und überfuhr mehrere Warnbaken. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, setzte der Fahrer des goldgelben A3 seine Fahrt in Richtung Limburg fort. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer kann Angaben zum Unfallfahrer oder dessen goldgelben Audi A3 machen? Wo ist ein entsprechender Audi seit Sonntag mit einem frischen Frontschaden aufgefallen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Schöffengrund: In Graben gerutscht -

Ohne Verletzungen überstand ein Audifahrer heute in den frühen Morgenstunden (23.02.2022) einen Ausflug in den Straßengraben. Um kurz vor eins war der 23-Jährige mit seinem A4 von Niederquembach in Richtung Schwalbach unterwegs. In einer engen Linkskurve kam der Wagen aus bisher nicht bekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und landete im Graben. Die Schäden am Audi beziffert die Polizei auf rund 3.000 Euro. Da der Wagen nicht mehr fahrbereit war, musste ein Abschleppfahrzeug angefordert werden.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell