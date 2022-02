Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Autos zerkratzt + Spanngurte von Anhänger gelöst + Kennzeichen gestohlen + Tesla touchiert und geflüchtet + Lkw Planen ausgeschlitzt + Baucontainer aufgebrochen

Dillenburg (ots)

Haiger- Audi zerkratzt

Im Zeitraum zwischen 17:30 Uhr und 18:30 Uhr zerkratzten Unbekannte am vergangenen Freitag (18.02.2022) einen weißen Audi A5, der auf dem Paradeplatz in Höhe der Container abgestellt war. Die Polizei beziffert den Schaden im Bereich der Türen an der Beifahrerseite auf 1.500 Euro. Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Haiger- 9.000 Euro Schaden nach Verkehrsunfall

Nach einem Verkehrsunfall am Freitagabend (18.02.2022) folgte für einen 56-Jährigen eine Blutentnahme bei der Dillenburger Polizei. Der Mann war um 18:50 Uhr mit seinem weißen Kleinbus auf der Kreuzgasse aus Richtung Willy-Kröckel-Allee kommend unterwegs. An der Kreuzung zur Straße "Hinterm Graben" wollte er nach links einbiegen und übersah einen vorfahrtsberechtigten 21-Jährigen, der mit seinem Opel Corsa in Richtung Allendorf unterwegs war. Der weiße Transit krachte mit der vorderen rechten Seite in die Front des blauen Opels. Der Corsa-Fahrer verletzte sich leicht und musste nur Behandlung in ein Krankenhaus. Für den Ford-Transit-Fahrer, der offenbar unter Alkoholeinfluss stand, folgte eine Blutentnahme auf der Dillenburger Polizeiwache. Ein zuvor durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 0,91 Promille. Der 56-Jährige muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Dillenburg-Niederscheld: 3.000 Euro Schaden an Audi

Unbekannte trieben tiefe Kratzer in die Beifahrerseite eines Audis ein. Von der Beifahrertür bis zum Kotflügel hinten rechts beschädigten die Vandalen den schwarzen A4 Avant, der zwischen Freitag (18.02.2022), 20:00 Uhr und Samstag (19.02.2022), 14:15 Uhr am linken Fahrbahnrand in der Kreuzgasse parkte. Zeugen werden gebeten sich mit der Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070 in Verbindung zu setzen.

Hohenahr-Mudersbach: Spanngurte gelöst, Dämmplatten beschädigt

Ein 41-Jähriger hatte seinen mit Dämmplatten beladenen Pkw-Anhänger am Straßenrand in der Lindenstraße abgestellt. Unbekannte lösten offenbar die Verriegelung der Spanngurte, die zur Sicherung der Platten dienten. Durch den starken Wind wurden die Platten vom Anhänger geweht und teils beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf 4.000 Euro. Wem sind verdächtige Personen zwischen Freitag (18.02.2022), 20:00 Uhr und Samstag (19.02.2022), 00:15 Uhr aufgefallen? Wer hat Personen beobachtet, die sich an dem weißen Anhänger des Herstellers Eduards zu schaffen machten? Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Mittenaar-Bicken: beide Kennzeichen gestohlen

Sowohl das vordere, als auch das hintere Nummernschild stahlen Unbekannte von einem schwarzen VW in der Hauptstraße. Der Sharan stand zwischen Dienstag (15.02.2022) und Freitag (18.02.2022) auf einem Firmengelände. Irgendwann in diesem Zeitraum schraubten die Diebe die beiden Kennzeichen DIL-JM 504 ab und flüchteten. Der Schaden wird mit 50 Euro beziffert. Hinweise, zum Verbleib der beiden Nummernschilder, erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Herborn-Burg: weißen Tesla touchiert und geflüchtet

Rund 1.000 Euro wird die Reparatur an einem Tesla kosten, den ein Unbekannter hinterließ. Der Tesla Model 3 parkte in der Burger Hauptstraße Höhe der Hausnummer 54 am rechten Fahrbahnrand in Richtung Dillenburg. Vermutlich beim Vorbeifahrern touchierte ein Unbekannter den Tesla am Freitag (18.02.2022) zwischen 08:30 Uhr und 12:40 Uhr an der hinteren linken Fahrzeugseite. Hinweise zu dem unbekannten Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug, erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Ehringshausen- Lkw-Planen aufgeschlitzt

In der Nacht von Donnerstag (17.02.2022) auf Freitag (18.02.2022) machten sich Unbekannte an zwei Lkws auf dem Rastplatz Katzenfurt an der A45 zu schaffen. Sie schnitten die Plane eines weißen Lkw-Anhängers des Herstellers Sommer auf. Offenbar versuchten die Planenschlitzer so einen Blick auf die Ladung zu werfen. An einem schwarzen Sattelauflieger des Herstellers Schmitz Cargobull schnitten die Unbekannten die Plane an zwei Stellen an der rechten Seite auf. Es wurde aus beiden Lkws nichts gestohlen. Der Gesamtschaden wird mit 1.500 Euro beziffert. Die Polizeiautobahnstation Mittelhessen ermittelt nun wegen versuchten Diebstahls, sowie Sachbeschädigung und fragt: Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge zwischen 18:30 Uhr und 06:00 Uhr auf dem Parkplatz der Tank- und Rastanlage Katzenfurt aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeiautobahnstation in Butzbach unter Tel.: (06033) 7043-5010.

Aßlar- Baucontainer aufgehebelt

Mehrere Baucontainer brachen dreiste Diebe zwischen 16:30 Uhr, am Freitag (18.02.2022), und 05:45 Uhr, am Samstag (19.02.2022), auf. Die in Höhe Aßlar im Baustellenbereich zur A 45 angrenzenden Container waren mit Schlössern gesichert. Die Unbekannten entfernten gewaltsam die Schlösser und hebelten die Wohn-, Lager- und Bürocontainer auf. Aus dem Inneren stahlen sie Schlüssel für Baumaschinen und verschiedene Werkzeuge. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 700 Euro. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar- wieder in Rohbau eingebrochen

Zum wiederholten Male hatten es Diebe am Wochenende auf einen Rohbau im Berliner Ring abgesehen. Zwischen Freitagabend (18.02.2022), 21:00 Uhr und Samstagmorgen (19.02.2022), 09:30 Uhr, brachen Unbekannte die verschlossene Eingangstür aus dem Holzrahmen heraus und verschafften sich Zutritt zum Gebäude. Nach derzeitigem Ermittlungsstand flüchteten die Diebe ohne Beute. Der Schaden wird mit 300 Euro beziffert. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten sich telefonisch mit der Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 in Verbindung zu setzen.

Wetzlar- Sachbeschädigung am Jugendzentrum

Am Kinder und Familienzentrum in der Fröbelstraße schlugen Unbekannte am Samstag (19.02.2022) eine Fensterscheibe ein. Die Reparatur wird rund 300 Euro kosten. Zeugen, die Hinweise zu den Vandalen geben können, die zwischen 11:00 Uhr und 15:00 Uhr ihr Unwesen trieben, werden gebeten sich bei der Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 zu melden.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

