Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Streit eskaliert auf der Polizeiwache/Beamter verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Am späten Freitagnachmittag, 12. August 2022, kam es im Wartebereich der Polizeiwache an der Wildenbruchstraße in Bulmke-Hüllen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Die beiden erschienen gegen 17 Uhr zeitgleich auf der Wache, um wechselseitig Anzeige zu erstatten. Im Zuge dessen schlug einer der beiden, ein 54 Jahre alter Mann aus Gelsenkirchen, im Wartebereich der Wache plötzlich auf seinen Kontrahenten, einen 48 Jahre alten Mann aus Borken, ein. Mehrere Polizeibeamte schritten unmittelbar ein, um die beiden zu trennen. Hier leistete der 54-Jährige erheblichen Widerstand. Als die Beamten ihn zur Verhinderung weiterer Straftaten fixieren wollten, verletzte sich ein 47 Jahre alter Beamter so schwer, dass er nicht mehr dienstfähig war. Er wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 48-Jährige wurde von einem Rettungswagen vor Ort erstversorgt, lehnte eine Behandlung im Krankenhaus aber ab. Der 54 Jahre alte Angreifer wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

