Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizisten ahnden zahlreiche Verkehrsverstöße

Gelsenkirchen (ots)

Am Samstag, 13. August 2022, haben Polizeibeamte zwischen 7 und 13 Uhr gezielte Verkehrskontrollen an der Willy-Brandt-Allee in Erle durchgeführt. Vorrangig wurden Verkehrsteilnehmer angehalten, die einen dort stattfindenden Trödelmarkt zum Ziel hatten. Die Ergebnisse sind ernüchternd, denn trotz aller Appelle, die nicht nur die Polizei dauerhaft wiederholt, hatten 63 Personen in den kontrollierten Fahrzeugen keinen Sicherheitsgurt angelegt. Hier wurden Verwarngelder erhoben und/oder Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt. Genau so erschreckend: 23 Kinder in den kontrollierten Fahrzeugen waren nicht ausreichend gesichert. Sie fuhren ohne Kindersitz mit und/oder waren nicht angeschnallt. Auch hier fertigten die Beamten Anzeigen. Zwei Anzeigen wurden wegen des Fahrens ohne gültige Fahrerlaubnis geschrieben, zwei weitere wegen einer fehlenden Feinstaubplakette. Außerdem fielen zwei Fahrzeuge auf, da sie deutlich überladen waren, in einem Fall um 21 Prozent. Hier untersagten die Polizisten die Weiterfahrt und fertigten entsprechende Anzeigen.

