Landeskriminalamt Schleswig-Holstein

LKA-SH: Gesprengte Fahrkartenautomaten: Das Landeskriminalamt sucht Zeugen

Kiel (ots)

Nach Sprengungen von zwei Fahrkartenautomaten in Scharbeutz (Kreis Ostholstein) und Westerhorn (Kreis Pinneberg) sucht das Landeskriminalamt Schleswig-Holstein (LKA SH) Augen- und Ohrenzeugen, die Hinweise zu den Taten geben können. Aufgrund der räumlichen Entfernung gehen die Ermittler derzeit nicht von einem Tatzusammenhang aus.

Am Montag, 10. Januar 2022, meldete eine Reinigungskraft in den frühen Morgenstunden einen offensichtlich aufgesprengten Fahrkartenautomaten am Bahnhof in Scharbeutz. Dieser befand sich in einem zum Bahnhof gehörigen Wartehäuschen. Nach Absicherung des Tatortes durch die Bundespolizei übernahm das für Sprengstoffdelikte zuständige LKA SH die Ermittlungen. Erste Erkenntnisse und Befragungen von Anwohnern ergaben, dass der Fahrkartenautomat am Dienstagabend, 9. Januar 2022, zwischen 20.42 Uhr und 23 Uhr mittels eines pyrotechnischen Gegenstandes gesprengt worden ist. Die Geldkassetten konnte nicht entwendet werden, allerdings entstand ein Sachschaden von 25.000 Euro.

Auf dem Bahnsteig des Bahnhofs Dauenhof in Westerhorn entdeckte eine Pendlerin am heutigen Dienstag, 11. Januar 2022, ebenfalls einen gesprengten Fahrkartenautomaten und alarmierte um 4.20 Uhr die Polizei. Nach Aussagen von Ohrenzeugen hatte es in der Nacht gegen 2.30 Uhr einen lauten Knall gegeben. Auch hier wurde der Automat mithilfe von Pyrotechnik gesprengt. Der oder die Täter gelangten nicht an die Geldkassetten. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Erkenntnissen auf rund 20.000 Euro. Das LKA SH hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugen, die Hinweise zu den oben genannten Taten geben können, werden gebeten, sich unter den Telefonnummer 0431/160-43183 oder -43124 beim LKA SH oder unter Polizeiruf 110 zu melden. Dies gilt auch für Anwohner und Ohrenzeugen, die einen Knall gehört haben und dabei helfen können, den jeweiligen Tatzeitraum einzugrenzen.

