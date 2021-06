Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Mittwoch, 2. Juni 2021:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Pedelec aus Schuppen entwendet

Montag, 31.05.2021, 13:00 Uhr, bis Dienstag, 01.06.2021, 08:40 Uhr

Zwischen Montagmittag und Dienstagfrüh drang ein bislang unbekannter Täter gewaltsam in einen Schuppen auf einem Privatgelände in der Straße Neuer Weg in Wolfenbüttel ein. Aus dem Schuppen wurde ein hier untergestelltes Pedelec, Velo de Ville, im Wert von zirka 2600 Euro entwendet. Hinweise: 05331 / 933-0.

Börßum: Autofahrer mit 1,12 Promille unterwegs

Dienstag, 01.06.2021, gegen 22:40 Uhr

Am Dienstagabend stoppte eine Streife der Polizei einen Autofahrer der offenbar zu schnell auf der Hauptstraße in Börßum unterwegs war um ihn zu kontrollieren. Bei der Kontrolle stellten die Beamten eine mutmaßliche Alkoholbeeinflussung beim 38-jährigen Fahrer fest. Dieses wurde durch einen Alkoholtest bestätigt, der festgestellte Wert lag bei 1,12 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet, der Führerschein wurde sichergestellt und die Weiterfahrt wurde untersagt. Gegen den 38-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Wendessen: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Dienstag, 01.06.2021, gegen 15:00 Uhr

Am Dienstag, gegen 15:00 Uhr, ereignete sich in Wendessen, Einmündungsbereich Zufahrt zum Sportplatz Wendessen / Bundesstraße 79, ein Verkehrsunfall, bei dem Sachschaden in Höhe von zirka 20000 Euro entstand. Demnach beabsichtigte eine 69-jährige Autofahrerin mit ihrem Auto von der Zufahrt nach links auf die Bundesstraße einzubiegen. Hierbei übersah sie vermutlich aus Unachtsamkeit das bevorrechtigte Auto eines 63-jährigen Fahrers, welcher auf der Bundesstraße unterwegs war. Durch die Kollision entstand erheblicher Sachschaden, beide Autos mussten abgeschleppt werden.

Wolfenbüttel: Eine leicht verletzte Autofahrerin nach Verkehrsunfall

Dienstag, 01.06.2021, gegen 14:40 Uhr

Eine 56-jährige Autofahrerin ist am Dienstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 495, zwischen Halchter und Adersheim, leicht verletzt worden. Nach den polizeilichen Ermittlungen beabsichtigte ein 57-jähriger Autofahrer mit seinem Auto von der Landesstraße 495 an der Anschlussstelle Wolfenbüttel Süd nach links auf die Autobahn A 36 aufzufahren. Vermutlich aus Unachtsamkeit übersah er beim Abbiegen das entgegenkommende Auto der 57-Jährigen, so dass es zu Kollision kam. Hierbei verletzte sich die 57-Jährige leicht, sie wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von zirka 9000 Euro, ein PKW musste abgeschleppt werden.

Fümmelse: Unfall, 15000 Euro Sachschaden, eine leicht verletzte Person

Mittwoch, 02.06.2021, gegen 07:40 Uhr

Am Mittwochmorgen ereignete sich in Fümmelse, Kreuzungsbereich Thieder Weg / Landesstraße 614, ein Verkehrsunfall, bei dem Sachschaden in Höhe von rund 15000 Euro entstand. Demnach übersah eine 66-jährige Autofahrerin beim Einbiegen vermutlich aus Unachtsamkeit das bevorrechtigte Auto einer 35-jährigen Fahrerin. Durch den Unfall verletzte sich die 35-Jährige leicht. Beide Autos wurden erheblich beschädigt, sie mussten abgeschleppt werden.

