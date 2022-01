Zollfahndungsamt Essen

ZOLL-E: Staatsanwaltschaft Köln und Zollfahndung Essen zerschlagen Drogen-gruppierung - Marihuana und Haschisch im Wert von 1,4 Mio. Euro, Bar-geld und Waffen sichergestellt - 4 Personen festgenommen

Bonn / Dormagen / Essen / Elsdorf / Kerpen / Köln / (ots)

Staatsanwaltschaft Köln und Zollfahndung Essen zerschlagen Drogengruppierung

- 130 kg Marihuana, 20 kg Haschisch im Wert von 1,4 Mio. Euro

und 170.000 EUR Bargeld und Waffen sichergestellt

- 4 Personen festgenommen

Unter Federführung der Staatsanwaltschaft Köln ermittelt das Zollfahndungsamt Essen seit Sommer 2021 gegen eine siebenköpfige Tätergruppierung wegen des Verdachts des Handel-treibens mit Betäubungsmitteln und Schusswaffen. Auf die Spur der Tatverdächtigen führte die Ermittler die Auswertung kryptierter Mobilfunkgeräte, sogenannte Kryptochats. Die Beschuldigten im Alter von 22 bis 31 Jahren sollen sich Betäubungsmittel - pro Lieferung jeweils bis zu einem dreistelligen Kilogrammbereich - aus dem europäischen Ausland liefern lassen und diese dann im Großraum Köln weiterverkauft haben. Am 20. Januar 2022 konnten die Essener Zollfahnder einen Lkw bei der Anlieferung von Be-täubungsmitteln an einer Halle in Kerpen beobachten und zugreifen. Im doppelten Boden des Lkw waren 130 Kilogramm Marihuana versteckt. Im Fahrerhaus fanden die Zollfahnder noch einmal 20 Kilogramm Haschisch. Ein 31-jähriger Hauptbeschuldigter aus Elsdorf, ein 22-jähriger Bonner und der 50-jährige Lkw-Fahrer wurden festgenommen. Bei den sich anschließenden Wohnungsdurchsuchungen in Elsdorf und Bonn wurden elektro-nische Beweismittel und Munition sichergestellt. Die Auswertung der Spuren ergab den Hinweis auf eine bisher unbekannte "Bunkerwohnung" in Bonn. Die Essener Zollfahnder durchsuchten am 21. Januar 2022 mit Dursuchungsbeschluss des Amtsgerichts Köln die "Bunkerwohnung" und konnten zahlreiche Beweismittel, darunter ca. 220 Gramm Marihuana, einen Revolver, 130 Stück Munition, ein Nunchaku und diverse Mobil-telefone sicherstellen. Gegen die drei Festgenommenen wurde durch den zuständigen Richter beim Amtsgericht Köln die Untersuchungshaft angeordnet.

Am 27. Januar vollstreckten die Kräfte des Zollfahndungsamtes Essen in einer konzertierten Aktion weitere Beschlüsse des Amtsgerichts Köln, sowie einen Haftbefehl, gegen weitere Be-schuldigte der Tätergruppierung in Köln, Dormagen und Elsdorf. Bei den neun Durchsuchun-gen wurden umfangreiche Beweismittel, darunter über 170.000 Euro Bargeld und fünf Luxus-uhren sichergestellt. Die Ermittlungsbehörden prüfen, ob auch noch Ermittlungsverfahren we-gen des Verdachts der Geldwäsche eingeleitet werden. Für den festgenommenen zweiten 29-jährigen Hauptbeschuldigten aus Köln wurde noch nachmittags die Untersuchungshaft durch das Amtsgericht Köln angeordnet

Unterstützt wurden die Einsatzkräfte des Zollfahndungsamtes Essen durch die Bundespolizei, die Hauptzollämter Köln, Frankfurt am Main, sowie die Polizeipräsidien Duisburg, Düsseldorf und die Polizei des Rhein-Erft-Kreises.

Der Straßenverkaufswert der sichergestellten Betäubungsmittel beläuft sich auf über 1,4 Milli-onen Euro. Die weiteren Ermittlungen im Auftrag der Staatsanwaltschaft Köln dauern an.

Info:

Videomaterial des sichergestellten Rauschgiftes auf Anfrage bei Pressestelle ZFA Essen verfügbar.

