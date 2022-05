Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruch in Lagerhalle - Diebesgut bereit gelegt

Linz am Rhein (ots)

Am Sonntagnachmittag teilte der Verwalter des ehemaligen Kann-Geländes in Linz der Polizeiinspektion einen Einbruch mit. Im Zeitraum von Samstagnachmittag und Sonntagnachmittag drangen unbekannte Täter auf das Gelände und brachen eine Hallentüre auf. Hier stellte die Polizei fest, dass Gegenstände und Werkzeuge offensichtlich zur späteren Abholung bereit gestellt waren. Die Polizei nahm den Sachverhalt auf und leitete weitere polizeiliche Maßnahmen ein, die jedoch nicht zur Ergreifung von Tatverdächtigen führte. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de

