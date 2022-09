POL-WHV: Altpapiercontainerbrände in Wilhelmshaven

Schortens (ots) - Am 26.09.2022, im Zeitraum von 10:00 Uhr bis 14:00 Uhr wurde der Zaun eines Wohnhauses in der Straße Am Junkernberg in Schortens beschädigt. Offenbar ist ein Fahrzeug des fließenden Verkehrs mit dem Zaun kollidiert. Der Fahrzeug-Führer entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Sachverhalt geben ...

mehr