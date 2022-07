POL-EU: Kind kollidiert mit Radfahrer

Mechernich-Bergbuir (ots) - Unbekannte setzten am Montagvormittag (11.05 Uhr) eine Holzhütte an einem Waldesrand in der Nähe der Straße Im Kamertal in Brand. In dieser Holzhütte befanden sich fünf Bienenvölker. Die Hütte ist vollständig abgebrannt. Der entstandene Sachschaden liegt im mittleren vierstelligen Euro-Bereich. Die Ermittlungen wegen vorsätzlicher Brandstiftung sind aufgenommen. Rückfragen von ...

