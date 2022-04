Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Allensbach, Lkr. Konstanz) Mehrere Kellerräume aufgebrochen (19./20.04.2022)

Allensbach (ots)

Im Zeitraum von Dienstag, 16 Uhr, bis Mittwoch, 10 Uhr, hat ein Einbrecher in einem Mehrfamilienhaus im Erlenweg Beute gemacht. Der unbekannte Täter verschaffte sich über eine offen stehende Hauseingangstür Zutritt zum Gebäude. Im Keller schraubte der Täter an mehreren Parzellen die Schlösser ab um in die Kellerabteile zu gelangen. Dort erbeutete der Unbekannte ein Fahrrad, einen E-Scooter und eine Aluleiter. Aus dem danebenliegenden unverschlossenen Fahrradkeller des Hauses klaut er ein weiteres Fahrrad. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. Möglicherweise hat der Täter zum Abtransport des Diebesguts ein größeres Fahrzeug benutzt. Personen, die im angegebenen Zeitraum Verdächtiges im Bereich des Erlenweg beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf den Einbrecher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Allensbach, Tel. 07533 97149, zu melden.

