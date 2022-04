Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Telefonbetrüger gibt sich per WhatsApp als Sohn aus (20./21.04.2022)

Tuttlingen (ots)

Unbekannte Telefonbetrüger haben im Zeitraum von Mittwoch auf Donnerstag eine Frau abgezockt. Erstmalig am Mittwoch gegen 20 Uhr erhielt eine 54 Jahre alte Frau Nachrichten über WhatsApp von einer ihr unbekannten Nummer. Der Absender gab sich als Sohn aus, der eine neue Handynummer habe. In weiteren Nachrichten bat der "falsche Sohn" um Überweisung eines vierstelligen Geldbetrags an eine mitgeschickte Bankverbindung. In gutem Glauben mit ihrem echten Sohn zu schreiben, begab sich die Frau am nächsten Tag zu ihrer Bank und warf dort eine Überweisung über den "erbetenen" Betrag in den Überweisungskasten. Kurz darauf witterte die 54-Jährige den Betrug. Ob die Überweisung noch rechtzeitig gestoppt werden konnte, ist nicht bekannt.

Die Polizei rät, bei Nachrichten von unbekannten Nummern besonders wachsam zu sein und immer zunächst über die bekannte Nummer mit dem angeblich auf Hilfe angewiesenen Familienmitglied direkt Kontakt aufzunehmen. Zudem sollte man sich am Telefon nie unter Druck setzen und zur Überweisung von Geld überreden lassen. Hinweise und Verhaltenstipps gibt es bei jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei-beratung.de.

