Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Rauchentwicklung führt zum Feuerwehreinsatz (21.04.2022)

Rottweil (ots)

In einer Firma in der Primtalstraße ist es am Donnerstagmorgen zu einer Rauchentwicklung gekommen. In einer Hydraulikmaschine kam es gegen 7 Uhr zu einem Defekt einer Kühlmittelpumpe. Durch den starken Rauch wurde die Feuerwehr automatisch alarmiert. Die Abteilung Rottweil war mit fünf Fahrzeugen und 21 Kameraden im Einsatz.

