Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen-Lipperreihe. Einbrecher transportieren Beute mit gestohlenem Anhänger.

Lippe (ots)

Auf den Inhalt einer Scheune und einer Garage in der "Brandsheide" hatten es bislang Unbekannte zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen (5./6. April 2022) abgesehen. Sie brachen gewaltsam die Schlösser auf, um in die Gebäude eines Hofes zu gelangen. Aus der Garage und Scheune entwendeten sie ein Quad der Marke "Bombardier" (Typ Renegade 570 L) samt Zubehör sowie diverses Werkzeug - unter anderem mehrere Kettensägen, einen Laubbläser und einen Schlagbohrer. Außerdem stahlen sie einen auf dem Grundstück abgestellten Kipper-Anhänger der Marke "Eduards", mit dem sie das Diebesgut im Wert von rund 20.000 Euro davonschafften. An beiden gestohlenen Fahrzeugen befanden sich zur Tatzeit lippische Kennzeichen (LIP). Das Kriminalkommissariat 2 bittet unter der Rufnummer 05231 6090 um Hinweise zum Einbruchsdiebstahl.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell