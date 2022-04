Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo-Brake. Auffahrunfall.

Lippe (ots)

Am Montag (04.04.2022) kam es gegen 17:20 Uhr zu einem Auffahrunfall in der Straße Pagenhelle. Dabei wurde ein schwarzer BMW am Heck beschädigt. Die Fahrerin hatte den Knall der Kollision zwar gehört, jedoch nicht bemerkt, dass ihr hinten aufgefahren wurde. Später stellte sie den Schaden fest und meldete sich bei der Polizei. Der Sachschaden liegt bei etwa 1500 Euro. Das Verkehrskommissariat sucht nun das zweite beteiligte Fahrzeug. Wer Hinweise zu dem Verkehrsunfall geben kann, der sich an der Fußgängerampel auf Höhe des Schlosses Brake ereignete, meldet sich bitte telefonisch unter 05231 6090.

