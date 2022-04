POL-LIP: Barntrup. Unfall am Kreisverkehr.

Lippe (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag (04./05.04.2022) versuchten Unbekannte in einen Supermarkt in der Heidelbecker Straße einzudringen. Sie beschädigten die Eingangstür, konnten sie jedoch nicht öffnen. Eventuell wurden sie auch gestört. Sachdienliche Hinweise zum Einbruchsversuch richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05231 6090. Pressekontakt: Polizei Lippe ...

mehr