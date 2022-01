Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Nachmeldung zum Wohnungsbrand in Wolgast - Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

Wolgast (ots)

Wie das Polizeipräsidium Neubrandenburg mitteilte, kam es am 16.01.2022 zum Brand einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Robert-Koch-Straße in Wolgast. Die Bewohner des Hauses mussten evakuiert werden. Alle Personen blieben unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 50.000 Euro (siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/5122259).

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei haben einen dringenden Tatverdacht gegen den 27-jährigen deutschen Wohnungsinhaber wegen schwerer Brandstiftung erhärtet. Der Mann konnte nach der Tat im Rahmen einer Nahbereichsfahndung gestellt und vorläufig festgenommen werden. Eine Haftvorführung ist für den heutigen Tag vorgesehen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell