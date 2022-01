Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Schwere Brandstiftung durch Feuerwerkskörper

Celle / OT Hehlentor (ots)

In der Silvesternacht war es am 01.01.22, um 01:45 Uhr, zu einem Brand zweier Müllcontainer in der Rudolf-Virchow-Straße gekommen, der vermutlich durch das unkontrollierte Abbrennen von Feuerwerkskörpern entstanden sein dürfte. Durch die erhebliche Hitzentwicklung war es zu einem Schaden an einem angrenzenden Mehrparteienhaus gekommen. Durch das beherzte Eingreifen von Anwohnern konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus verhindert werden. Durch die enorme Hitzeentwicklung wurden zwei Altpapiercontainer zerstört und der gesamte Sachschaden inclusive der Hitzeschäden an der Fassade wird auf ca. 5000 Euro geschätzt. Ein Personenschaden ist nicht eingetreten. Durch die Polizei ist ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden. Die FF Celle war mit insgesamt 13 Kameraden am Brandort. Anwohner, die Hinweise auf die Verursachung des Brandes geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Celle zu melden. Tel. 277-412

