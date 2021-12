Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Zeugen und Geschädigte nach Verkehrsunfallflucht in Celle gesucht

Celle (ots)

Heute kam es gegen 14:30 Uhr im Lückenweg in Altencelle zu einer Verkehrsunfallflucht. Laut Angaben eines Zeugen ist der Fahrer eines Transporters mit einem Anhänger in Richtung der B214 gefahren, als der Anhänger ins Schwanken geriet und mindestens ein, am Straßenrand parkendes, rotes Auto am Außenspiegel beschädigt hat. Anschließend setzte der Fahrer seine Fahrt auf der B214 in Richtung Braunschweig fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Halter des beschädigten Autos sowie mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Celle unter 05141-277213 zu melden.

