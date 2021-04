Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei beschlagnahmt leistungssteigernde Substanzen - drei Männer vorläufig festgenommen

Bild-Infos

Download

Aachen - Heinsberg - Selfkant (ots)

Die Bundespolizei hat am Dienstagmorgen über 700 Tabletten mit leistungssteigernden Substanzen beschlagnahmt. Die Tabletten befanden sich in einem Fahrzeug mit zwei griechischen und einem türkischen Staatsangehörigen im Alter von 21 - 25 Jahren. Sie hatten zuvor die Grenze von Belgien nach Deutschland passiert, als sie von Beamten der Bundespolizei an der Ausfahrt Aachen-Brand angehalten wurden. Einer der Männer konnte sich zunächst nicht ausweisen. Bei der Durchsuchung nach Ausweispapieren wurden in seiner Jackentasche bunte Tabletten mit leistungssteigernden Substanzen aufgefunden. Sie wurden beschlagnahmt. Bei der anschließenden Durchsuchung des Fahrzeuges wurden unter dem Beifahrersitz über 700 weitere Tabletten aufgefunden, die den bereits aufgefundenen gleichten. Die drei Männer wurden vorläufig festgenommen und zur Dienststelle nach Eschweiler verbracht. Hier konnte ihre Identität durch Abnahme der Fingerabdrücke festgestellt werden. Nach ihrer Beanzeigung wegen des Verstoßes gegen das Arzneimittelgesetz wurde die Zollfahndung des Zollfahndungsamtes Essen über den Sachverhalt informiert. Sie hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Die drei Männer konnten nach ihrer Beanzeigung ihre Fahrt fortsetzen. Sie werden sich wegen des Schmuggels der Tabletten vor der Justiz verantworten müssen.

Noch am selben Tag gegen 14:00 Uhr haben Beamte der Bundespolizei auf der Bundesstraße 56n, auf Höhe der Gemeinde Selfkant/Kreis Heinsberg einen 62-jährigen Niederländer festgenommen. Er wurde mit einem Strafvollstreckungshaftbefehl von der Staatsanwaltschaft Aachen gesucht. Er musste eine Geldstrafe von über 3000,- Euro wegen Trunkenheit im Straßenverkehr bezahlen. Da er die Geldstrafe nicht bezahlen konnte, muss er jetzt eine ersatzweise 61-tägige Haftstrafe absitzen. Er wurde nach der Vollstreckung des Haftbefehls in die Justizvollzugsanstalt Aachen eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell